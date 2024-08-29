10 любопытных фактов, послуживших причиной создания известных художественных произведений

Святой Христофор с собачьей головой. Когда речь заходит об искусстве, большинство людей вспоминают о расцвете какого-либо гения определённого периода, часто забывая, что именно среда формировала стиль и видение мира художника.
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