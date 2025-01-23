На двойные оплаты в транспорте после отмены ЕТК жалуются жители Новосибирска

Реформа оплаты проезда в общественном транспорте продолжается в Новосибирске. ЕТК, единые транспортные карты, не работают уже месяц, рассчитаться за проезд теперь можно картой «СберТройка» либо обычной банковской картой, привязанной к приложению «Карта жителя Новосибирской области».
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