На двойные оплаты в транспорте после отмены ЕТК жалуются жители Новосибирска

Реформа оплаты проезда в общественном транспорте продолжается в Новосибирске. ЕТК, единые транспортные карты, не работают уже месяц, рассчитаться за проезд теперь можно картой «СберТройка» либо обычной банковской картой, привязанной к приложению «Карта жителя Новосибирской области».