В Таиланде задержали находящегося в международном розыске россиянина

Иммиграционное бюро Королевской полиции Таиланда осуществило задержание гражданина России, который находился в международном розыске по подозрению в том, что он является руководителем масштабной транснациональной преступной организации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии