Вакцинировать детей и подростков от COVID-19 разрешила ВОЗ

В 2020 году ВОЗ сообщала, что достаточных данных для вакцинации детей и подростков пока не имеется. В более новых рекомендациях указано, что дети и подростки болеют коронавирусной инфекцией в более лёгкой форме, чем взрослые, пишут «Новые известия».