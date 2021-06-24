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Вакцинировать детей и подростков от COVID-19 разрешила ВОЗ

Вакцинировать детей и подростков от COVID-19 разрешила ВОЗ

В 2020 году ВОЗ сообщала, что достаточных данных для вакцинации детей и подростков пока не имеется. В более новых рекомендациях указано, что дети и подростки болеют коронавирусной инфекцией в более лёгкой форме, чем взрослые, пишут «Новые известия».

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