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Царьград

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ПВО уничтожила 3 украинских беспилотника над Ленобластью за час утром 24 января

ПВО уничтожила 3 украинских беспилотника над Ленобластью за час утром 24 января

24 января средства ПВО России ликвидировали три украинских беспилотника над Ленинградской областью с 06:00 до 07:00.

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