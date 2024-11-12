После прихода морозов омские пассажиры продолжают подолгу ждать на остановках транспорт. Как объясняют в мэрии отсутствие автобусов на популярных маршрутах? Ответ чиновников здесь Новости Омска.
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После прихода морозов омские пассажиры продолжают подолгу ждать на остановках транспорт. Как объясняют в мэрии отсутствие автобусов на популярных маршрутах? Ответ чиновников здесь Новости Омска.