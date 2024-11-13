UFC 309: Джонс – Миочич, Оливейра – Чендлер и другие бои

В ночь на 17 ноября в Нью-Йорке состоится турнир UFC 309, в главном бою которого пройдет титульник в тяжелом весе между Джоном Джонсом (27-1, 1 N/C) и Стипе Миочичем (20-4).
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