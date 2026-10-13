В украинском Луцке произошли взрывы

Жители города Луцк в Волынской области на северо-западе Украины услышали звуки взрывов, сообщил в Telegram украинский телеканал «Общественное».
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