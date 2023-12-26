Экс-советник Кучмы заявил о нежелании украинцев воевать за Зеленского

Если киевская администрация объявит мобилизацию, то украинцы не пойдут на фронт. Такое мнение высказал экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале в понедельник, 25 декабря.
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