Поправки в закон об АО получили критику со стороны крупного бизнеса

Поправки в закон об акционерных обществах получили критику со стороны крупного бизнеса, пишут «Ведомости» со ссылкой на имеющиеся в распоряжении замечания Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) к проекту изменений.
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