Театр абсурда

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Эксперт назвал признак неизбежности войны в Приднестровье

Эксперт назвал признак неизбежности войны в Приднестровье

Украинские вооруженные силы начали маневры близ границ с Приднестровской республикой. Однако, по мнению блогера и журналиста Юрия Подоляки, эта группировка ВСУ не способна быстро сломить сопротивление приднестровцев без помощи молдаван и румын.

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