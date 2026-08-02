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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Атланта» Миранчука не побеждает 7 матчей в МЛС и идет последней на Востоке

«Атланта» уступила «Филадельфии» (2:3). Таким образом, « Юнайтед », за которых выступает хавбек Алексей Миранчук , продлили безвыигрышную серию до 7 матчей (5 поражений, 2 ничьих).

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