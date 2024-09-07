Россия ударила по расположению иностранных наемников ВСУ. «Искандер-М» ликвидировал около 50 французских боевиков

ВС РФ «Искандером» ликвидировали 50 французских наемников в Константиновке Вооруженные силы (ВС) России ударили по месту временного расположения иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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