Слишком частые трагедии в частных домах престарелых должны были изменить систему надзора за их деятельностью.
За свои же деньги пожилым в частных пансионатах обеспечивают уход в мир иной в страшных муках
Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
капитализьм однако........................
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12 час.
Татьяна Королева
Но ведь есть и нормальные пансионаты!? И это большая удача,если за твоим престарелым родственником с деменцией,не могущим себя обслуживать,ухаживают заботливые профессиональные люди!
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10 час.
XXX_life_XXX X_very hard_X
если брать частные случаи- знаете как говорят в семье не без урода, в том числе и старички бывают оч. капризные, ну а если вы можете лучше всех и еще бесплатно- показали бы всем пример как нужно. И чем Ваша родственица лучше этих бизнесменов?- взяла бы и сама присмотрела... без обид . Точно также частный случай когда ухаживают заботливые профессиональные люди
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6 час.
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