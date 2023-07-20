За свои же деньги пожилым в частных пансионатах обеспечивают уход в мир иной в страшных муках

Но ведь есть и нормальные пансионаты!? И это большая удача,если за твоим престарелым родственником с деменцией,не могущим себя обслуживать,ухаживают заботливые профессиональные люди!

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если брать частные случаи- знаете как говорят в семье не без урода, в том числе и старички бывают оч. капризные, ну а если вы можете лучше всех и еще бесплатно- показали бы всем пример как нужно. И чем Ваша родственица лучше этих бизнесменов?- взяла бы и сама присмотрела... без обид . Точно также частный случай когда ухаживают заботливые профессиональные люди