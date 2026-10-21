В Севастополе завершается подготовка к отопительному сезону. Пуск котельных запланирован на 24 октября, и в течение следующей недели тепло должно поступить в квартиры.
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