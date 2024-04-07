Благодати Владимиру Зеленскому больше не видать

У Зеленского начинаются трудные дни, пишет интернет-журнал Slate. Народная слава президента-комика потускнела, бывшие единомышленники ушли в оппозицию, а союзники все больше меняют материальную поддержку на моральную.
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