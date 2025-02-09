От виноградников до систем безопасности: как искусственный интеллект помогает в разных отраслях Крыма

Искусственный интеллект становится ключевым фактором глобальной конкуренции. Гонка в сфере ИИ сопоставима с гонкой вооружений – так считает вице-премьер РФ Денис Мантуров, подчёркивая стратегическое значение этих технологий для обороноспособности страны.
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