Подпольные ММА-клубы, помощь с документами и этнические сообщества: Новый поворот в деле о стрельбе в Петербурге

Руслан Техажев

А кто у этого таксиста "крыша"? Из госорганов? Пора всю цепочку открывать. Эти бандиты не сами образовались и из под влияния законов вышли. Кто-то мешал раньше тому, чтобы люди с такими устремлениями , жить по своим правилам, а не по закону, получили окорот вовремя!