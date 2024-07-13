Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 485 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Это человек спецслужб,поэтому сделали вид дурачкрв!Трамп ещё легко о...
  • Grandad
    Юрий Евич - искусственное имя. И как кандидат медицинских наук, побывавших во многих горячих точках, быть старшим лей...Военный хирург оз...
  • Сергей Захаров
    А что ужэ привсех стычках только Русские виноваты исуды оправдывают мигрантов убийц а русских призывают терпеть изве...В Махачкале бород...

Подпольные ММА-клубы, помощь с документами и этнические сообщества: Новый поворот в деле о стрельбе в Петербурге

Подпольные ММА-клубы, помощь с документами и этнические сообщества: Новый поворот в деле о стрельбе в Петербурге

В Telegram удалось найти таксиста, который бежал вместе с остальными вооруженными мигрантами после стрельбы в Петербурге.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Руслан Техажев
А кто у этого таксиста &quot;крыша&quot;? Из госорганов? Пора всю цепочку открывать. Эти бандиты не сами образовались и из под влияния законов вышли. Кто-то мешал раньше тому, чтобы люди с такими устремлениями , жить по своим правилам, а не по закону, получили окорот вовремя!
Ответить
17 час.
ЕА
Евгений Аверин
Там в первую очередь прошерстить всех полицаев надо в миграционке
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх