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Царьград

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Мигрантам стало сложнее получить русский паспорт: Заветный сертификат больше не поможет

Мигрантам стало сложнее получить русский паспорт: Заветный сертификат больше не поможет

Сертификат, подтверждающий знание мигрантом русского языка, больше не поможет иностранцам в получении гражданства России, если по факту они не владеют языком на должном уровне.

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