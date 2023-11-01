Мнение: К приднестровскому урегулированию нужно готовиться, сам конфликт может решиться внезапно

Сейчас наблюдается наиболее подходящий момент для приднестровского урегулирования, но к этому нужно тщательно готовиться, а сам конфликт на Днестре может решиться внезапно, как внезапно пала Берлинская стена.
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