Илон Маск объявил о запуске Starlink в 10 новых странах

Когда открывается проем, нейронная цепь подтверждает отсутствие угроз, и ресурсы в норме. Интерес питомца мгновенно угасает, и он переключается на следующую задачу, считая свою миссию успешно завершенной всего за несколько секунд.
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