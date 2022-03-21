Шарль Леклер: «Перед финишем сказал инженерам, что с мотором что-то странное. Им шутка не понравилась, уверен»

Шарль Леклер потроллил инженеров «Феррари» перед победным финишем на Гран-при Бахрейна. Пилот Скудерии выиграл первый этап сезона, а преследовавший его Макс Ферстаппен из «Ред Булл» завершил заезд сходом.
Популярные статьи
- Гасли представил шлем в сине-желтой расцветке и сообщил, что поможет детям Украины
- Фриц о матче с Рублевым: «Мы с Андреем очень много играли в юниорах. Один раз он убрал меня на траве»
- «Интересно, их принуждают к этому или они настолько глупы?» Самуэльссон о Губерниеве и наших спортсменах на концерте в «Лужниках»
Свежие комментарии