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Шарль Леклер: «Перед финишем сказал инженерам, что с мотором что-то странное. Им шутка не понравилась, уверен»

Шарль Леклер потроллил инженеров «Феррари» перед победным финишем на Гран-при Бахрейна. Пилот Скудерии выиграл первый этап сезона, а преследовавший его Макс Ферстаппен из «Ред Булл» завершил заезд сходом.

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