Мужчину с болезнью Лайма и токсическим шоком спасли в больнице в Кашире

В инфекционное отделение Каширской городской больницы доставили мужчину, у которого несколько дней держалась высокая температура на фоне выраженной слабости, озноба и кашля.
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Хочется поблагодарить врачей за своевременную и квалифицированную помощь, что вовремя выявили истинную причину болезни и это помогло спасти жизнь человека.
Некоторые люди думают, что клещ опасен только в мае и июне, но на самом деле это не так, клещ достаточно активен вплоть до заморозков. Соблюдать осторожность никогда не лишнее. В Священном Писании записано такое предупреждение: «Благоразумный видит беду и укрывается; а неопытные идут вперёд и наказываются».
Притчи, 22 глава — Библия — Синодальный перевод.