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Производство бензина в России снизилось

Производство бензина в России снизилось

«Ъ»: за 30 дней января выпуск бензина в России упал на 1,8 % в годовом выражении Выпуск бензина в России в первые 30 дней января сократился на 1,8 процента, до 3,49 миллиона тонн, по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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