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Новости Липецка

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Суд Липецкой области отказал в банкротстве ООО «Стальсоюз»

Суд Липецкой области отказал в банкротстве ООО «Стальсоюз»

Задолженность компании перед ФНС составила 156,7 млн рублей, но суд установил, что налоговая не соблюла порядок взыскания и её требования не подтверждены.

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