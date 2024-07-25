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Глава КФФ о матчах России с Казахстаном: «Это вопрос в большей степени к Черчесову. Первоначальное решение – за тренером»

Глава КФФ о матчах России с Казахстаном: «Это вопрос в большей степени к Черчесову. Первоначальное решение – за тренером»

— Какова вероятность того, что с приходом на пост главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова ваша команда будет играть товарищеские матчи со сборной России? — Это вопрос в большей степени к Станиславу Черчесову.

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