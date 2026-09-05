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Царьград

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Орск открыл мемориал "Город трудовой доблести" в честь орчан

Орск открыл мемориал "Город трудовой доблести" в честь орчан

В Орске Оренбургской области торжественно открыт мемориальный комплекс "Город трудовой доблести". Созданный скульптором Денисом Стритовичем, комплекс включает стелу и пилоны, посвященные подвигу жителей и работе эвакуированных предприятий в годы войны.

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