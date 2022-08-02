Daily Storm

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ВЦИОМ: 35% россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли

ВЦИОМ: 35% россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли

Каждый пятый убежден, что первые люди жили одновременно с динозаврамиКаждый третий россиянин (35% граждан) считает, что Солнце вращается вокруг Земли.

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