Инаугурация Президента. Новая политическая эпоха наступает

Народ любит и верит в свою Россию, спасибо Богу, что он нам дал лидера мирового масштаба !!!

Ирина Черных

"Прямая трансляция благодарственного молебна это ведь не только обозначение курса и смыслов следующих шести лет...Это главная присяга, выше которой нет, Тому, кто спрашивает особым спросом." Даже через телевизор ощущалась особенная энергия этого молебна, которая завораживала и давала глубокую веру в новую победную миссию, одобренную Свыше.