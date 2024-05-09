Инаугурация Президента в нынешних реалиях – это больше, чем просто формальная юридическая процедура, пусть и весьма торжественная.
Инаугурация Президента. Новая политическая эпоха наступает
Комментарии
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Нина Бакалина
Народ любит и верит в свою Россию, спасибо Богу, что он нам дал лидера мирового масштаба !!!
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9 час.
Ирина Черных
"Прямая трансляция благодарственного молебна это ведь не только обозначение курса и смыслов следующих шести лет...Это главная присяга, выше которой нет, Тому, кто спрашивает особым спросом." Даже через телевизор ощущалась особенная энергия этого молебна, которая завораживала и давала глубокую веру в новую победную миссию, одобренную Свыше.
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9 час.
В
Василий
Хотелось что бы слова Путина не расходились с конкретными делами.
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5 час.
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