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Регион 29

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В Поморье в этом году высадят более ста тысяч деревьев.

В Поморье в этом году высадят более ста тысяч деревьев.

План по лесовосстановлению в Архангельской области включает свыше 100 тысяч саженцев.Всероссийская инициатива «Сохраним лес» организована АНО «Сад Памяти» и Всероссийским экологическим движением «Экосистема» при содействии Минприроды России и Рослесхоза в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

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