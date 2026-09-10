В Поморье в этом году высадят более ста тысяч деревьев.

План по лесовосстановлению в Архангельской области включает свыше 100 тысяч саженцев.Всероссийская инициатива «Сохраним лес» организована АНО «Сад Памяти» и Всероссийским экологическим движением «Экосистема» при содействии Минприроды России и Рослесхоза в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».