Тыловики круглосуточно пекут хлеб и заправляют машины для военных ВС России

Скриншот видео Работа в тылу сравнима по трудности с работой на линии боевого соприкосновения, а нагрузка на тех, кто обеспечивает военных ВС России на линиях соприкосновения продовольствием остается большой.
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