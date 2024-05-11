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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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LEON Вторая лига Б. «Спартак-2» в гостях у «Динамо» Санкт-Петербург, «Пари НН-2» против «Амкара»

Также в субботу «Амкар» на выезде сыграет с «Пари НН-2». В воскресенье «Тверь» примет «Динамо-2», «Зенит-2» в гостях в встретится с владимирским «Торпедо».

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