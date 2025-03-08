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Царьград

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Хакеры охотятся за уязвимостями: рост атак на бьюти-магазины в 9 раз

Хакеры охотятся за уязвимостями: рост атак на бьюти-магазины в 9 раз

В марте 2025 года хакеры значительно усилили атаки на интернет-магазины косметики, увеличив сканирования сайтов в девять раз.

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