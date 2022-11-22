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Макар – 1-й защитник в истории НХЛ с 200 очками в менее, чем 200 матчах (195). Побил рекорд Зубова

Кэйл Макар – 1-й защитник в истории НХЛ с 200 очками в менее, чем 200 матчах. Защитник «Эвеланш» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата с «Далласом» (2:2, овертайм).

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