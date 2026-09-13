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Дом детства Дональда Трампа продан за $1,93 млн в Нью-Йорке

Дом, в котором американский президент Дональд Трамп жил до четырех лет, был продан за $1,93 млн (около 161,7 млн рублей).

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