Эксперты рассказали о самой высокооплачиваемой офисной профессии

По итогам зимы-2024/25 наиболее высокооплачиваемая офисная специальность является позиция инженера производственно-технического отдела (ПТО), которому предлагают заработную плату порядка 110 714 рублей в месяц.
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