Трой Мейнк объявил: Космические силы США в 2026 году провели 117 запусков

В 2026 году Космические силы США провели 117 запусков, сообщил министр ВВС Трой Мейнк. Это 60% всех мировых запусков, укрепляющих лидерство страны в космосе, сказал он на конференции Ассоциации ВВС и Космических сил под Вашингтоном.