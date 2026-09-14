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Царьград

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Трой Мейнк объявил: Космические силы США в 2026 году провели 117 запусков

Трой Мейнк объявил: Космические силы США в 2026 году провели 117 запусков

В 2026 году Космические силы США провели 117 запусков, сообщил министр ВВС Трой Мейнк. Это 60% всех мировых запусков, укрепляющих лидерство страны в космосе, сказал он на конференции Ассоциации ВВС и Космических сил под Вашингтоном.

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