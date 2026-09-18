Роднина — о сыне Плющенко: почему вы все следите за ним как за преступником?

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина оценила дебют 13-летнего Александра Плющенко за сборную Азербайджана на этапе юниорского Гран-при ISU в Анкаре (Турция).
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Потому что ОН,и есть преступник,а вольный,или невольный(по желанию родителей,и "малолетству") не играет НИКАКОЙ роли,важен сам факт отступничества,или предательства Родины.И хотел бы напомнить великой спортсменке,но невеликой памятью,о героях ВОВ комсомольцах.и даже ПИОНЕРАХ,которым немцы(фашисты) не давали скидку на малый возраст.