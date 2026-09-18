RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 676 подписчиков

Роднина — о сыне Плющенко: почему вы все следите за ним как за преступником?

Роднина — о сыне Плющенко: почему вы все следите за ним как за преступником?

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина оценила дебют 13-летнего Александра Плющенко за сборную Азербайджана на этапе юниорского Гран-при ISU в Анкаре (Турция).

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Вик Норд
Вик Норд

Потому что ОН,и есть преступник,а вольный,или невольный(по желанию родителей,и "малолетству") не играет НИКАКОЙ роли,важен сам факт отступничества,или предательства Родины.И хотел бы напомнить великой спортсменке,но невеликой памятью,о героях ВОВ комсомольцах.и даже ПИОНЕРАХ,которым немцы(фашисты) не давали скидку на малый возраст.