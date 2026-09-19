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Регионы России

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В Москве проголосовали более 3 млн избирателей без нарушений

В Москве проголосовали более 3 млн избирателей без нарушений

За два дня выборов в Москве проголосовали 3,12 млн избирателей, из которых 2,7 млн использовали систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

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