Генпрокуратура: секретные документы доказывают вину замглавы МЧС Кубани

Все данные уже отправлены в суд.В иске Генеральной прокуратуры РФ с требованием обратить в пользу государства имущество арестованного замначальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Сергея Симоненко используются, среди прочего, данные, которые представляют собой государственную тайну.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии