Генпрокуратура: секретные документы доказывают вину замглавы МЧС Кубани

Все данные уже отправлены в суд.В иске Генеральной прокуратуры РФ с требованием обратить в пользу государства имущество арестованного замначальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Сергея Симоненко используются, среди прочего, данные, которые представляют собой государственную тайну.