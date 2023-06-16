Путин рассказал о главном военном козыре России и спорах вокруг него

Президенту России Владимиру Путину на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня задавали вопросы о методах и целях спецоперации, пытаясь натолкнуть на разговоры о ядерном оружии и ударах по разным объектам.
Президенту России Владимиру Путину на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня задавали вопросы о методах и целях спецоперации, пытаясь натолкнуть на разговоры о ядерном оружии и ударах по разным объектам.
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