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FiNE NEWS

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Китайские авто в ловушке: почему они так боятся «грязного» бензина?

Представьте: вы заправляетесь на проверенной АЗС, залили бензин, а через несколько километров машина начинает дергаться, как рыба на крючке.

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