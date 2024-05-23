Полицейские в Кабардино-Балкарии продолжают активную работу по информированию граждан об уловках дистанционных мошенников

В целях профилактики и предупреждения преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сотрудники Управления МВД России «Нальчик» в очередной раз провели разъяснительную работу среди гостей и жителей курортного города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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