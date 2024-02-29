Деньги есть: кандидат в президенты Владислав Даванков рассказал астраханцам, как сэкономить триллион на чиновниках

Сократить на треть количество чиновников и направить полученные деньги на развитие образования и здравоохранения — с таким предложением выступил вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты России от партии «Новые люди» Владислав Даванков.
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