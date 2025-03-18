Наследие войны: Как советско-финская война продолжает влиять на финскую политику Ирэн ОрлонскаяСоветско-финская война, завершившаяся 85 лет назад, оставила значительный след в истории Финляндии, и до сих пор последствия этого конфликта ощущаются в стране.
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