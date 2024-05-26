Автор: КОШКИН На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американский Конгресс выдал полномочия на изъятие российских активов, и США намерены ими воспользоваться.
Указом на закон: Империя наносит ответный удар
Комментарии
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Andrey
НАДО ОСУЩЕСТВИТЬ НАМЕРЕНИЯ НЕ ПОЗДНЕЕ 1 ИЮЛЯ. Позже - может стать жалко.
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14 час.
Александр Макеев
Надо отвечать не соразмерно по абсолютным цифрам, а пропорционально, по долям ценностей. Американцы, Евросоюзовцы присвоили себе 100% российских ценностей, находящихся в их доступности. Тогда и Россия обязана изымать 100% ценностей врагов, которые доступны России! Если в США присвоят 100% от российских 5-6 миллиардов долларов в доступности в США, то и Россия обязана обратить в собственность России 100% от 2 триллионов собственности США, доступных России!
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14 час.
фарид сабиров
Кому сейчас интересно желания энтуана блядькина ????? Пусть пока трындит , все равно уже не по существу.
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13 час.
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