Указом на закон: Империя наносит ответный удар

Александр Макеев

Надо отвечать не соразмерно по абсолютным цифрам, а пропорционально, по долям ценностей. Американцы, Евросоюзовцы присвоили себе 100% российских ценностей, находящихся в их доступности. Тогда и Россия обязана изымать 100% ценностей врагов, которые доступны России! Если в США присвоят 100% от российских 5-6 миллиардов долларов в доступности в США, то и Россия обязана обратить в собственность России 100% от 2 триллионов собственности США, доступных России!