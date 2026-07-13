Алиев обвинил СССР в оккупации Азербайджана, но высоко оценил отношения с Россией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на полях IV Шушинского Глобального медиафорума сделал сразу несколько заявлений, касающихся как текущей двусторонней повестки с Россией, так и исторической ретроспективы.
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