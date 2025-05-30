💡 Симферополь частично остался без света Временно обесточены: 🔵проспект Кирова; 🔵улицы Некрасова, Таврическая, Большевистская, Кавказская, Гоголя, Карла Маркса, Сергеева-Ценского, Чехова, Белогорская, Краснознаменная, Мало-Фонтанная, Пограничников, Нижнегоспитальная, Чехова, Петропавловская, Курчатова, Пролетарская, Ленина, Володарского, Ленина, Дацуна; 🔵переулки Белогорский, Круглый, Керченский, Фельдшерский, Крымский, Тихий, Спендиаровых, Сивашский; 🔵прилегающие к ним улицы и переулки.
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