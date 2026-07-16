Прах — нетривиальная эротика от Оливье Вальсекки

«Земля к земле, пепел к пеплу, прах к праху». А на снимках фотосерии Dust («Прах») фотографа и дизайнера Оливье Вальсекки (Olivier Valsecchi) модели как будто восстают из праха, возвращаясь из потустороннего мира.
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