Неповоротливые друзья F-16: Радарных «карлсонов» будут сбивать над Западной Украиной

Константин Ольшанский 2 июня 2024 г., 13:04 Шведские самолеты АВАКС станут главной целью для российских ракет Р-37 Швеция объявила, что передаст Украине один или два самолета раннего предупреждения Saab 340 AEW (он же S 100D Argus или ASC 890).